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01:12

Происшествия

Режим опасности атаки БПЛА ввели в Белгородской области

Фото: ТАСС/Евгений Силантьев

Опасность атаки беспилотников объявлена в Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии Белгорода.

"Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", – говорится в сообщении администрации.

Ранее режим опасности атаки БПЛА также объявляли в Курской области. Средства ПВО региона были приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Вечером 21 мая силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области.

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