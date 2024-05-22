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Режим опасности атаки БПЛА ввели в Белгородской области
Фото: ТАСС/Евгений Силантьев
Опасность атаки беспилотников объявлена в Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии Белгорода.
"Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", – говорится в сообщении администрации.
Ранее режим опасности атаки БПЛА также объявляли в Курской области. Средства ПВО региона были приведены в готовность для отражения возможной атаки.
Вечером 21 мая силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области.
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