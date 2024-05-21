Силы ПВО сбили три воздушные цели над Белгородской областью за ночь

Фото: министерство обороны РФ

За прошедшую ночь силы ПВО сбили над Белгородской областью три воздушные цели, запущенные со стороны Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Среди средств атаки оказались снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха" и два беспилотника.

Ранее более десяти человек получили ранения при обстреле белгородского Шебекина со стороны ВСУ. В числе пострадавших оказались 15-летний юноша и 12-летний мальчик. Также медики оказали помощь 17-летнему парню, у которого диагностировали осколочное ранение плеча.

До этого в результате атаки дрона-камикадзе в Белгородском районе погибли женщина и ребенок. В момент произошедшего они находились в машине.

