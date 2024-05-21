01:15Происшествия
Ракетную опасность объявили в белгородском Шебекине
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров
Режим ракетной опасности объявлен в Шебекине и Шебекинском городском округе в Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии Белгорода.
Местным жителям порекомендовали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
Ранее угроза ракетной опасности также была объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, однако спустя некоторое время ее отменили.
До этого российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области.
Путин прокомментировал украинские атаки на регионы РФ