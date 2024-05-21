Ракетную опасность объявили в белгородском Шебекине

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Режим ракетной опасности объявлен в Шебекине и Шебекинском городском округе в Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии Белгорода.

Местным жителям порекомендовали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Ранее угроза ракетной опасности также была объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, однако спустя некоторое время ее отменили.

До этого российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области.