Системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Попытка атаки при помощи БПЛА была пресечена около 21:45 по московскому времени, уточнили в оборонном ведомстве.

На территории Белгорода и Белгородского района запущена сирена ракетной опасности. Местные власти призвали жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

До этого силы ПВО сбили еще шесть украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.