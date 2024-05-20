Шесть украинских БПЛА сбили над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российскими средствами противовоздушной обороны над территорией Белгородской области были сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, попытка Киева атаковать объекты на территории России была пресечена примерно в 17:30 по московскому времени.

При этом, по данным МО РФ, за прошедшую ночь российские ПВО сбили еще 5 беспилотников ВСУ, запущенных в сторону Белгородской области.

