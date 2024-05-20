Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Фото: министерство обороны РФ

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Тех, кто находится дома, он призвал не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например в коридоре, ванной или кладовой. Тем, кто находится на улице, следует спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Ранее один человек погиб, еще один пострадал в результате атаки дронов ВСУ по селу Новая Наумовка Белгородского района. Гладков рассказал, что мирные жители приехали в населенный пункт, чтобы копать огород.

До этого женщина и ребенок скончались от травм, полученных при атаке дрона-камикадзе на автомобиль в Белгородском районе. Губернатор принес искренние соболезнования родным и близким.

