Женщина и ребенок погибли в результате атаки дрона-камикадзе в Белгородском районе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Женщина и ребенок погибли в результате атаки дрона-камикадзе на автомобиль в Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"В поселке Октябрьский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира (мама, папа и ребенок). К большому горю, в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте", – написал он.

По словам губернатора, отец с ребенком и водитель доехали на попутных автомобилях до медицинского учреждения города Белгород, не дожидаясь скорой помощи. Врачи сделали все возможное, чтобы его спасти, но ранения были несовместимы с жизнью, мальчик, которому было 4 года, умер в больнице. Отец находится в шоковом состоянии, от атаки он получил лишь ссадины. Водитель получил осколочные ранения кисти, ему была оказана медицинская помощь на месте.

Гладков принес искренние соболезнования родным и близким погибшей женщины и ребенка.

Ранее Гладков сообщил, что женщина получила осколочное ранение позвоночника при атаке ВСУ на Белгородскую область, ее госпитализировали.

Он также рассказал, что после отражения атаки ВСУ в 21 квартире девяти многоквартирных домов было повреждено остекление, в школе № 15 были выбиты окна и посечены фасады, повреждены три частных жилых дома, шесть автомобилей и один коммерческий объект.