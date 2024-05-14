Женщина получила ранение позвоночника при атаке ВСУ на Белгород

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Женщина получила осколочное ранение позвоночника при атаке ВСУ на Белгород. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Он отметил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, которая сбила несколько воздушных целей на подлете к городу.

"По предварительной информации, есть одна пострадавшая – у женщины осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга", – написал губернатор.

Гладков подчеркнул, что бригада скорой помощи доставляет женщину в областную клиническую больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По его словам, после отражения атаки ВСУ в 21 квартире девяти многоквартирных домов было повреждено остекление, в школе № 15 были выбиты окна и посечены фасады, повреждены три частных жилых дома, шесть автомобилей и один коммерческий объект. Кроме того, повреждения были зафиксированы на линии электропередачи.

Гладков уточнил, что все оперативные и аварийные службы работают на местах, электроснабжение будет переключено на резервные линии.

До этого, в ночь на 14 мая село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области попало под обстрел украинских сил. Тогда никто не пострадал, были повреждены шесть частных жилых домовладений.