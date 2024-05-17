Один человек погиб в результате атаки БПЛА в Белгородском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Один человек погиб, и еще один пострадал в результате атаки дронов ВСУ по селу Новая Наумовка Белгородского района. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, мирные жители приехали в село, в котором в настоящий момент введен режим ЧС, копать огород. В результате один мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

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"Второй мирный житель получил ранение и самостоятельно доехал до ЦРБ, где врачи оказали ему всю необходимую медицинскую помощь", – сказал Гладков.

В данный момент пострадавшего перевели в областную клиническую больницу для прохождения дальнейшего лечения.

Ранее ВС РФ с помощью средств ПВО уничтожили оперативно-тактическую ракету "Точка-У" над территорией Белгородской области. Попытка киевского режима была пресечена около 19:40 по московскому времени.

До этого из-за атаки дрона-камикадзе погибли женщина и ребенок в поселке Октябрьском Белгородского района. По словам Гладкова, женщина скончалась на месте, а для спасения ребенка врачи сделали все возможное, но ранения были несовместимы с жизнью.⠀

