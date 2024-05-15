Два человека пострадали в селе Белгородской области при атаке ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Средства ПВО России сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, в Белгородской области из-за атак ВСУ травмы получили два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу", – написал он.

Губернатор сообщил, что в результате отражения атаки пострадали двое мирных жителей. По его словам, это произошло в поселке Дубовое, где в результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом. Мужчина и женщина получили ожоги и ранения, их госпитализировали. Пожарные расчеты на месте занимаются ликвидацией пожара.

Кроме того, Гладков рассказал, что в том же поселке были повреждены семь частных жилых домовладений, посечены два автомобиля и повреждены линии электропередач. Один частный жилой дом также был поврежден в селе Головино Белгородской области.

Все оперативные службы работают на местах, подчеркнул губернатор. Он также сообщил об отмене сигнала ракетной опасности в регионе.

Сигнал ракетной опасности был объявлен на территории Белгорода и Белгородского района в ночь на 15 мая.

До этого Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 14 мая российские силы ПВО сбили над Белгородской областью 25 реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО Vampire.

