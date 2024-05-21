Эксперт Меркурис: войска РФ за считанные секунды реагируют на угрозы ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военнослужащие за считанные секунды реагируют на различные угрозы со стороны украинских войск в зоне СВО. Таким мнением поделился британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

По его словам, такого результата удалось добиться после полной связки артиллерии и авиации РФ с системой оперативного командования. Это позволяет за считанные секунды отреагировать на присутствие ВСУ или их позиций в том или ином месте благодаря информации от различных средств разведки, пояснил он.

Меркурис добавил, что подобные изменения подтверждают оперативные сводки об уничтожении большого числа украинских единиц техники и прочих видов вооружения.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России в течение суток уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, пусковую установку ЗРК С-125 и 45 украинских беспилотников.

До этого подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Белогоровка в Луганской Народной Республике и заняли более выгодные рубежи и позиции.