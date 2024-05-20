Песков рассказал об ответе РФ на обстрелы Белгорода

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможные ответные шаги России на обстрелы Белгорода со стороны ВСУ.

"Хочу обратить внимание на заявление президента в Китае. Он информировал о продолжении операции по созданию санитарной зоны", – цитирует "Газета.ру" комментарий Пескова.

Глава государства 17 мая во время общения с журналистами в китайском городе Харбин рассказал, что наступление российских войск под Харьковом связано с созданием санитарной зоны и является ответом на обстрелы с украинской стороны. Кроме того, Путин подчеркнул, что на данный момент у России нет планов по взятию Харькова.

Ранее сообщалось, что после обстрела населенного пункта Шебекино в Белгородской области 19 мая были ранены 11 мирных жителей, трое их которых дети.