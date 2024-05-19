Более 10 человек ранены при обстреле белгородского Шебекина со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские войска подвергли обстрелу населенный пункт Шебекино в Белгородской области. В результате вражеской атаки пострадали 11 человек, трое из которых дети. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о случившемся в телеграм-канале.

По его словам, осколочное ранение получил 15-летний юноша, а у 12-летнего мальчика контузия. Их оперативно отвезли в больницу, уточнил губернатор. Также медики оказали помощь 17-летнему парню, у которого диагностировали осколочное ранение плеча, добавил он.

Что касается взрослых, у 5 мужчин и 3 женщин зафиксировали различные осколочные ранения.

"На данный момент разрушения в городе зафиксированы в 7 многоквартирных домах (выбиты окна в 98 квартирах), также осколками повреждены 25 автомобилей", – говорится в публикации Гладкова.

Ранее один человек погиб, еще один пострадал в результате атаки дронов ВСУ по селу Новая Наумовка Белгородского района. Гладков рассказал, что мирные жители приехали в населенный пункт, чтобы копать огород.

До этого женщина и ребенок скончались от травм, полученных при атаке дрона-камикадзе на автомобиль в Белгородском районе. Губернатор принес искренние соболезнования родным и близким.

