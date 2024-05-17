Захарова: Киев и его кураторы играют с огнем, атакуя российские регионы

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Украина и ее кураторы играют с огнем, террористически атакуя российские регионы, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на портале внешнеполитического ведомства.

Дипломат обратила внимание, что 16 и 17 мая ВСУ в очередной раз попытались осуществить массированную атаку на Крым, Краснодарский край и другие субъекты РФ с помощью беспилотников и безэкипажных катеров.

Силы противовоздушной обороны РФ смогли ликвидировать и перехватить свыше сотни дронов. Авиация ВМФ устранила шесть катеров.

"Вновь хотели бы недвусмысленно предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, другие западные столицы, а также подконтрольный им Киев, что они играют с огнем. Россия не оставит без ответа подобные посягательства на свою территорию", – резюмировала Захарова.

Ранее представитель МИД пообещала, что ответственные за террористический удар по Белгороду обязательно понесут наказание.

12 мая украинские силы атаковали Белгород, в результате чего случилось обрушение подъезда жилого дома на улице Щорса. По последним данным, пострадали 27 человек, а число жертв увеличилось до 17 граждан.

Пентагон, в свою очередь, отказался комментировать обстрел Белгорода Вооруженными силами Украины.

