Захарова заявила, что ответственные за теракт в Белгороде понесут неотвратимое наказание

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Ответственные за террористический удар по Белгороду обязательно понесут наказание, пообещала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

"Следственный комитет России начал тщательное расследование преступлений киевской хунты в Белгороде. Все виновные в этой и других террористических атаках на территории нашей страны понесут неотвратимое наказание за преступления против мирного населения", – подчеркнула дипломат.

12 мая ВСУ атаковали Белгород, в результате чего случилось обрушение подъезда жилого дома на улице Щорса. По последним данным, пострадали 27 человек, а число жертв увеличилось до 17 граждан.

Кроме того, из-за частичного обрушения дома повреждения получила теплотрасса.

Министерство обороны России сообщило, что дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет комплекса "Точка-У".

