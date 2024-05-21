Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области

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Режим опасности атаки беспилотников был введен на территории Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

"Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", – добавил Смирнов.

Утром 21 мая российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью. Информация о возможных пострадавших или каких-либо иных последствиях не приводилась.

Кроме того, над Белгородской областью были сбиты еще три воздушные цели, запущенные со стороны Украины. Среди средств атаки оказались снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха" и два беспилотника.