Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили утром 21 мая украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что при помощи этого дрона ВСУ попытались совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ. Попытка атаки была пресечена около 07:00 по московскому времени.

Вечером 20 мая российскими средствами ПВО над территорией Белгородской области были сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

До этого повреждения зафиксировали на Славянском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки беспилотника. Специалисты устанавливают причиненный ущерб.