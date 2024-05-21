21 мая, 07:31Происшествия
Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Курской области
Фото: Министерство обороны РФ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили утром 21 мая украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве отметили, что при помощи этого дрона ВСУ попытались совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ. Попытка атаки была пресечена около 07:00 по московскому времени.
Вечером 20 мая российскими средствами ПВО над территорией Белгородской области были сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
До этого повреждения зафиксировали на Славянском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки беспилотника. Специалисты устанавливают причиненный ущерб.
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