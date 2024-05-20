Константинов: в Крыму оценят ущерб от обстрелов со стороны Украины

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В Крыму проведут оценку ущерба, нанесенного полуострову в результате обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

"Наша принципиальная позиция – получить от государства Украина компенсацию за все, что они натворили в Крыму", – цитирует его РИА Новости.

По словам Константинова, попытками атаковать Крым украинские власти только подтверждают правильность намерений по взысканию ущерба. Он также заявил, что не сомневается в наличии аргументов для оплаты счета.

Ранее над Крымом сбили беспилотник. Он был запущен со стороны Украины ночью.

До этого атаку десятков беспилотников отразили в Севастополе и Новороссийске. В результате произошедшего никто не пострадал.

