Константинов: в Крыму оценят ущерб от обстрелов со стороны Украины

20 мая, 08:11Политика
Фото: ТАСС/Александр Полегенько
В Крыму проведут оценку ущерба, нанесенного полуострову в результате обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
"Наша принципиальная позиция – получить от государства Украина компенсацию за все, что они натворили в Крыму", – цитирует его РИА Новости.
По словам Константинова, попытками атаковать Крым украинские власти только подтверждают правильность намерений по взысканию ущерба. Он также заявил, что не сомневается в наличии аргументов для оплаты счета.
Ранее над Крымом сбили беспилотник. Он был запущен со стороны Украины ночью.
До этого атаку десятков беспилотников отразили в Севастополе и Новороссийске. В результате произошедшего никто не пострадал.