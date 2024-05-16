Глава Севастополя заявил, что в городе повреждены дома после атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал Baza

Два частных дома повреждены в одном из садовых товариществ Севастополя после ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"В одном из ТСН СНТ на Северной стороне осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и автомашина", – написал он.

Кроме того, к спасателям обратились жители дома в еще одном товариществе собственников недвижимости – там от взрывной волны было повреждено 6 окон, добавил губернатор. Однако пострадавших после атаки ВСУ нет, указал он.

"Несдетонировавших суббоеприпасов в данный момент не обнаружено", – рассказал Развожаев.

Глава Севастополя не уточнил тип боеприпасов.

Поздним вечером 15 мая губернатор сообщал, что в городе сработала система ПВО. Позднее он указал, что российские силы смогли отразить атаку украинских войск с воздуха. При этом повреждений гражданской инфраструктуры удалось избежать, добавлял он.

