18 мая, 08:14Происшествия
Системы ПВО РФ сбили ночью украинский дрон над Крымом
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Минувшей ночью системы противовоздушной обороны РФ сбили украинский дрон над Крымом. Министерство обороны России рассказало о случившемся в официальном телеграм-канале.
Ведомство уточнило, что противник использовал для атаки беспилотник самолетного типа.
Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Украина и ее кураторы играют с огнем, террористически атакуя российские регионы. Так, 16 и 17 мая ВСУ в очередной раз попытались осуществить массированную атаку на Крым, Краснодарский край и другие субъекты РФ.
Силы ПВО РФ смогли ликвидировать и перехватить свыше сотни дронов. Авиация ВМФ, в свою очередь, устранила шесть безэкипажных катеров.
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