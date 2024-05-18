Системы ПВО РФ сбили ночью украинский дрон над Крымом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минувшей ночью системы противовоздушной обороны РФ сбили украинский дрон над Крымом. Министерство обороны России рассказало о случившемся в официальном телеграм-канале.

Ведомство уточнило, что противник использовал для атаки беспилотник самолетного типа.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Украина и ее кураторы играют с огнем, террористически атакуя российские регионы. Так, 16 и 17 мая ВСУ в очередной раз попытались осуществить массированную атаку на Крым, Краснодарский край и другие субъекты РФ.

Силы ПВО РФ смогли ликвидировать и перехватить свыше сотни дронов. Авиация ВМФ, в свою очередь, устранила шесть безэкипажных катеров.

