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21 мая, 23:20

Происшествия

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Попытка атаки была пресечена около 22:20 по московскому времени, как уточнили в оборонном ведомстве.

Вечером 20 мая силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской областью.

До этого повреждения зафиксировали на Славянском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки беспилотника. Специалисты устанавливают причиненный ущерб.

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