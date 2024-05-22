22 мая, 10:58Происшествия
Один человек погиб и еще один ранен при обстреле ВСУ села в Белгородской области
Фото: 123RF/liudmilachernetska
Один человек погиб и еще один ранен при обстреле ВСУ села в Белгородской области. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
Он уточнил, что в регионе сработала система противовоздушной обороны. Она сбила несколько воздушных целей в Борисовском районе на подлете к селу Беленькому.
Погибший мужчина получил серьезные множественные осколочные ранения, а пострадавшего увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами ног, ссадинами лица и рук, добавил Гладков.
По его словам, повреждения обнаружили в четырех частных домах. Там осколки выбили окна, посекли фасады, крыши и заборы. Также пострадали четыре машины, три промышленные площадки и линия электропередачи.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении беспилотника в Дзержинском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры также нет.
До этого средства ПВО сбили БПЛА самолетного типа над Старым Осколом в Белгородской области. При падении осколков БПЛА в двух частных домах были посечены фасады, а также поврежден один автомобиль.
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