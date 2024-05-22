Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 07:35

Происшествия
Главная / Новости /

МО РФ: силы ПВО сбили 4 БПЛА над Белгородской и Калужской областями за ночь

Силы ПВО сбили 4 БПЛА над Белгородской и Калужской областями за ночь

Фото: министерство обороны РФ

За прошедшую ночь системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской и Калужской областями 4 украинских беспилотника. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, три летательных аппарата были поражены над Белгородской областью, еще один – над Калужской областью.

В ночь на 22 мая в Белгородской области вводился режим атаки опасности БПЛА. Позже губернатор региона Вячеслав Гладков информировал о ликвидации беспилотника над городом Старый Оскол.

В Калужской области БПЛА заметили над территорией Дзержинского района. О пострадавших и разрушениях при атаке не сообщалось.

Читайте также


происшествия
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика