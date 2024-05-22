Украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Украинский беспилотник самолетного типа был уничтожен российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) над Навлинским районом Брянской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Он подчеркнул, что в результате уничтожения БПЛА пострадавших и каких-либо разрушений не выявлено. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении беспилотника в Дзержинском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры также нет.

До этого средства ПВО сбили БПЛА самолетного типа над Старым Осколом в Белгородской области. При падении осколков БПЛА в двух частных домах были посечены фасады, а также поврежден один автомобиль.