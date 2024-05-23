Ростовские власти установили 5-километровую особую зону на границе с ДНР и ЛНР

Фото: телеграм-канал "Василий Голубев"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ о создании пятикилометровой особой зоны на границе с ДНР и ЛНР. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Нахождение и передвижение в особой зоне возможны только при наличии документов, удостоверяющих личность", – информировал он, добавив, что в стометровой зоне запрещено находиться без предварительного уведомления Пограничного управления ФСБ РФ.

Решение о создании зоны было принято по итогам заседания Оперштаба региона. Мера позволит защитить область от проникновения террористов, экстремистов, незаконного перемещения оружия и средств для совершения диверсий, отметил Голубев.

Ранее силы ПВО сбили над Ростовской областью два беспилотника. ВСУ совершили атаку ночью. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

