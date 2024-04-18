Силы ПВО уничтожили три БПЛА в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Ростовской области. Об этом сообщает губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

"Около 02:00 ночи в районе Каменска-Шахтинского силами противовоздушной обороны уничтожено три БПЛА. Последствия на земле уточняются", – написал он.

Ранее стало известно, что женщина 1956 года рождения получила ранения при падении украинского беспилотника в Воронеже.

До этого в Белгородской области и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность. Через некоторое время Минобороны РФ отчиталось, что над Белгородской областью были сбиты 14 снарядов, выпущенных украинскими войсками из РСЗО Vampire.

