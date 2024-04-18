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Силы ПВО уничтожили три БПЛА в Ростовской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Ростовской области. Об этом сообщает губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.
"Около 02:00 ночи в районе Каменска-Шахтинского силами противовоздушной обороны уничтожено три БПЛА. Последствия на земле уточняются", – написал он.
Ранее стало известно, что женщина 1956 года рождения получила ранения при падении украинского беспилотника в Воронеже.
До этого в Белгородской области и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность. Через некоторое время Минобороны РФ отчиталось, что над Белгородской областью были сбиты 14 снарядов, выпущенных украинскими войсками из РСЗО Vampire.
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