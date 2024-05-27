Водитель пожарной части погиб в результате атаки БПЛА в Орловской области

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Водитель 8-й областной пожарной части погиб при атаке беспилотников на Орловскую область. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

В ходе массированной атаки дронов произошло падение БПЛА на территорию топливно-заправочной станции в городе Ливны. Часть фасада здания пострадала.

На место прибыли сотрудники оперативных служб и администрации города. В момент их работы на территории АЗС произошло падение еще одного беспилотника.

В результате происшествия, предварительно, погиб водитель пожарной части, еще три сотрудника служб получили различные ранения. На месте продолжают работать правоохранители и оперативные службы, проводятся необходимые мероприятия.

В ночь на 27 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотник на территории Орловской области. Предварительно, в результате воздушной атаки никто не пострадал, разрушений также нет.

До этого средства ПВО сбили семь украинских беспилотников самолетного типа в Рыльском и Курчатовском районах Курской области.