27 мая, 03:46Происшествия
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области
Фото: Министерство обороны РФ
Режим воздушной опасности объявили на территории Липецкой области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Глава области рекомендовал местным жителям следить за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС.
Ранее ночью опасность атаки беспилотников была объявлена на территории Курской и Воронежской областей. По словам местных губернаторов, силы ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.
До этого средства ПВО уничтожили беспилотник на территории Орловской области. Предварительно, в результате воздушной атаки никто не пострадал, разрушений также нет.
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