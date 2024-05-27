Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области

Фото: Министерство обороны РФ

Режим воздушной опасности объявили на территории Липецкой области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Глава области рекомендовал местным жителям следить за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС.

Ранее ночью опасность атаки беспилотников была объявлена на территории Курской и Воронежской областей. По словам местных губернаторов, силы ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.

До этого средства ПВО уничтожили беспилотник на территории Орловской области. Предварительно, в результате воздушной атаки никто не пострадал, разрушений также нет.