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00:33

Происшествия

Средства ПВО уничтожили беспилотник в Орловской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник на территории Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

Предварительно, в результате воздушной атаки никто не пострадал, разрушений также нет. На месте происшествия работают оперативные службы и правоохранители.

Утром 26 мая три беспилотника были уничтожены силами ПВО в Орловской области. По предварительным данным губернатора, в результате случившегося также никто не пострадал.

До этого средства противовоздушной обороны сбили за ночь семь украинских беспилотников самолетного типа в Рыльском и Курчатовском районах Курской области.

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