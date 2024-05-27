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Средства ПВО уничтожили беспилотник в Орловской области
Фото: Министерство обороны РФ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник на территории Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.
Предварительно, в результате воздушной атаки никто не пострадал, разрушений также нет. На месте происшествия работают оперативные службы и правоохранители.
Утром 26 мая три беспилотника были уничтожены силами ПВО в Орловской области. По предварительным данным губернатора, в результате случившегося также никто не пострадал.
До этого средства противовоздушной обороны сбили за ночь семь украинских беспилотников самолетного типа в Рыльском и Курчатовском районах Курской области.
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