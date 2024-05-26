ПВО уничтожила три дрона в Орловской области

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Три беспилотника были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) в Орловской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Андрей Клычков.

По предварительным данным губернатор, при воздушной атаке никто не пострадал, разрушений также нет. В данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что средства ПВО сбили украинский БПЛА самолетного типа над территорией Брасовского района. В результате случившегося пострадавших нет.

До этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что в ночь на 26 мая над территорией региона было уничтожено семь украинских беспилотников самолетного типа в Рыльском и Курчатовском районах.