26 мая, 07:56Происшествия
ПВО уничтожила три дрона в Орловской области
Фото: 123RF/aapsky
Три беспилотника были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) в Орловской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Андрей Клычков.
По предварительным данным губернатор, при воздушной атаке никто не пострадал, разрушений также нет. В данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что средства ПВО сбили украинский БПЛА самолетного типа над территорией Брасовского района. В результате случившегося пострадавших нет.
До этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что в ночь на 26 мая над территорией региона было уничтожено семь украинских беспилотников самолетного типа в Рыльском и Курчатовском районах.
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