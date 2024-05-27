Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской и Воронежской областях

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Режим опасности атаки беспилотников ввели на территории Курской и Воронежской областей. Об этом сообщили в своих соцсетях главы регионов.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов отметил, что силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Глава Воронежской области Александр Гусев, в свою очередь, также сообщил о готовности местных сил ПВО.

"Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", – написал Гусев в своем телеграм-канале.

Ранее средства ПВО сбили беспилотник на территории Орловской области. По предварительной информации, в результате воздушной атаки никто не пострадал.

До этого силы противовоздушной обороны уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над территорией Брасовского района Брянской области.