27 мая, 06:33Происшествия
Два беспилотника ВСУ были сбиты в Брянской области
Фото: Министерство обороны РФ
Два украинских беспилотника самолетного типа были уничтожены в Севском и Брасовском районах Брянской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
По данным главы области, в результате воздушной атаки пострадавших и разрушений нет. На месте уже работают оперативные и экстренные службы.
Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о массированной атаке БПЛА на регион, в результате которой погиб водитель пожарной части. Еще три сотрудника служб получили различные ранения.
До этого Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Октябрьский в Белгородской области при помощи РСЗО, в результате чего погибли два человека и 10 пострадали.
В МО РФ заявили, что ВСУ вели обстрел Белгородской области из поселка Плетеневка