Два беспилотника ВСУ были сбиты в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Два украинских беспилотника самолетного типа были уничтожены в Севском и Брасовском районах Брянской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По данным главы области, в результате воздушной атаки пострадавших и разрушений нет. На месте уже работают оперативные и экстренные службы.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о массированной атаке БПЛА на регион, в результате которой погиб водитель пожарной части. Еще три сотрудника служб получили различные ранения.

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Октябрьский в Белгородской области при помощи РСЗО, в результате чего погибли два человека и 10 пострадали.