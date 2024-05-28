Силы ПВО сбили за ночь три БПЛА над Белгородской и Курской областями

Фото: министерство обороны РФ

Российские средства ПВО уничтожили за ночь три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве указали, что БПЛА были самолетного типа. Так, один дрон уничтожен над Курской областью, еще два – над Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских беспилотников по автомобильной стоянке в центре города Грайворона Белгородской области пострадала женщина. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, БПЛА рухнул на стоянку и взорвался. У пострадавшей диагностировали сквозное ранение ноги, она госпитализирована.

До этого четыре человека пострадали из-за обстрела Белгорода со стороны ВСУ. По информации Гладкова, двое мужчин госпитализированы с травмой головы в тяжелом состоянии, у женщины осколочное ранение ноги, еще у одного пострадавшего – осколочное ранение лица и груди.