27 мая, 23:07Происшествия
Линия газоснабжения повредилась в Белгородской области в результате атаки ВСУ
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Линия газоснабжения оказалась повреждена в белгородском поселке Совхозный в результате атаки ВСУ. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.
"Поселок Совхозный Грайворонского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет. На одной из улиц повреждена линия газоснабжения", – говорится в его публикации.
Губернатор рассказал, что к устранению последствий можно будет приступить после разрешения Минобороны России.
Ранее Гладков сообщил о женщине, пострадавшей при атаке украинских дронов по автомобильной стоянке в центре города Грайворона.
По его словам, беспилотник рухнул на стоянку, а затем взорвался. Как утверждает глава региона, у женщины диагностировали сквозное ранение левой нижней конечности. Участники теробороны оказали пострадавшей первую помощь, а скорая доставила ее в городскую больницу № 2.
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