Линия газоснабжения повредилась в Белгородской области в результате атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Линия газоснабжения оказалась повреждена в белгородском поселке Совхозный в результате атаки ВСУ. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Поселок Совхозный Грайворонского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет. На одной из улиц повреждена линия газоснабжения", – говорится в его публикации.

Губернатор рассказал, что к устранению последствий можно будет приступить после разрешения Минобороны России.

Ранее Гладков сообщил о женщине, пострадавшей при атаке украинских дронов по автомобильной стоянке в центре города Грайворона.

По его словам, беспилотник рухнул на стоянку, а затем взорвался. Как утверждает глава региона, у женщины диагностировали сквозное ранение левой нижней конечности. Участники теробороны оказали пострадавшей первую помощь, а скорая доставила ее в городскую больницу № 2.

