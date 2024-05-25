ПВО сбила 15 украинских снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО уничтожили 15 снарядов РСЗО Vampire ВСУ над Белгородской областью, сообщили в телеграм-канале Минобороны России.

Попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" по объектам на территории страны удалось пресечь около 19:00 по московскому времени.

В свою очередь губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале, что атаке со стороны ВСУ подвергся поселок Дубовое Белгородского района. По его словам, погибла одна жительница, также, по предварительной информации, 4 человека пострадали.

Ранее аналогичную попытку силы РФ пресекли 08:15. Уточнялось, что атаке произошла в селе Ясные Зори, никто не пострадал.