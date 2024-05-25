ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

Фото: министерство обороны РФ

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщает Минобороны России.

Попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории страны удалось пресечь около 08:15.

В свою очередь губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале, что атаке со стороны ВСУ подверглось село Ясные Зори Белгородского района. По его словам, никто не пострадал.

При этом в результате сброса взрывного устройства повреждена кровля здания сельхозпредприятия. Внутри помещения произошло возгорание. Пожарные оперативно потушили очаг возгорания.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о двух погибших в результате ракетной атаки украинских войск по территории полуострова в Симферопольском районе.

До этого женщина погибла в результате детонации украинского дрона в Белгородской области. Система ПВО РФ смогла сбить беспилотник ВСУ над селом Красный Восток, однако он рухнул на второй этаж частного жилого дома и по итогу сдетонировал.