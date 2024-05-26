Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ Белгорода

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Четыре мирных жителя пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны украинских войск. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Трое пострадавших находятся на лечении в горбольнице № 2, из них двое мужчин с травмой головы находятся в тяжелом состоянии, у женщины осколочное ранение ноги, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Оставшийся пострадавший с осколочным ранением лица и груди доставлен в областную клиническую больницу.

В результате прямых попаданий в Белгороде были выявлены сильные повреждения в двух квартирах двух жилых домов. Кроме того, два автомобиля полностью сгорели при обстреле.

В 46 квартирах 10 многоквартирных домов были выбиты окна. В местной школе № 43 оказалась повреждена входная группа, частично посечен фасад и выбиты окна. Похожие повреждения зафиксированы в школе-интернат № 23 и еще в трех коммерческих объектах города.

В Белгородском районе в результате обстрела загорелся таунхаус в поселке Дубовое. На место прибыли пожарные, однако во время тушения огонь перекинулся на два соседних дома. Тем не менее на данный момент все очаги возгорания были ликвидированы. Один из таунхаусов сгорел полностью, на остальных оказались повреждены кровля и верхние этажи. Еще одно попадание снаряда произошло в здании гаражного кооператива.

Кроме того, в этом же поселке в результате воздушной атаки в пяти частных жилых домах были выбиты окна, посечены фасады и заборы. Повреждения также наблюдаются в местном ТЦ "Сити Молл". В селе Таврово выбиты окна и посечены заборы в пяти частных жилых домах.

Ранее в Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны уничтожили вечером 25 мая украинскую противокорабельную ракету "Нептун", а также 29 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire над Белгородской областью.