Кондратьев: силы ПВО сбили беспилотники над Геленджиком

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские военные впервые с начала проведения спецоперации атаковали Геленджик, нанеся удар по гражданским объектам. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на телеграм-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

По его словам, системы противовоздушной обороны успешно отразили все атаки дронов. Как утверждает глава региона, никто в результате отражения атак не пострадал.

"В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушен", – добавил Кондратьев.

На месте происшествия задействованы оперативные службы, заключил губернатор.

Геленджик находится на побережье Черного моря восточнее Анапы и Новороссийска. Расстояние до границы с Украиной достигает примерно 500 километров.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 12 беспилотников над регионами РФ, в том числе над Краснодарским краем. В оборонном ведомстве указали, что БПЛА были самолетного типа. Так, один беспилотник сбили над Брянской областью, один – над Белгородской, четыре – над Краснодарским краем. Еще шесть дронов уничтожили и перехватили над Орловской областью.

