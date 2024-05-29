Глава РЭБ ВКС РФ: Москву успешно защитили от беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Москва успешно защищена от украинских беспилотников благодаря средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые были приобретены за счет городского бюджета. Об этом рассказал начальник службы РЭБ ВКС РФ Дмитрий Богданов в ходе заседания на международном салоне "Комплексная безопасность", передает ТАСС.

"Сергей Собянин выделил финансирование. Мы как модераторы определяем, какие средства эффективны, где их можно купить, сколько это примерно стоит", – уточнил Богданов.

Начальник службы РЭБ ВКС РФ заявил, что дальность полета украинских дронов уже выросла до 2,5 тысячи километров. По словам Богданова, в настоящее время многие регионы получили эту информацию. В каждом субъекте РФ находятся представители министерства обороны, которые могут самостоятельно решать вопросы, связанные с защитой от атак украинских беспилотников.

27 мая силы ПВО РФ уничтожили малоразмерный воздушный шар в Подмосковье. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, обломки дрона повредили частный дом в Балашихе.

Спустя время появилась информация, что двое мужчин пострадали из-за падения обломков БПЛА. Глава городского округа Балашиха Сергей Юров пообещал, что им будет оказана вся необходимая помощь.

Следственный комитет РФ уже проводит расследование падения украинского беспилотника в Балашихе.

