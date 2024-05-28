Двое мужчин получили травмы после падения обломков БПЛА в Балашихе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двое мужчин получили травмы из-за падения обломков БПЛА в подмосковной Балашихе. Об этом написал глава городского округа Сергей Юров в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что обломки сбитого БПЛА повредили жилой дом, в котором в тот момент находились пожилая пара, их дочь и внучка, они не пострадали. Юров пообещал, что им будет оказана вся необходимая помощь по восстановлению дома.

"На соседней улице упавшие осколки задели двух мужчин. Одному оказана медицинская помощь на месте. Второй с травами средней тяжести госпитализирован в региональную больницу", – написал глава городского округа.

Юров подчеркнул, что угрозы для жизни мужчин нет. Он также призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

До этого Минобороны РФ сообщало, что силы ПВО сбили малоразмерный воздушный шар в Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о повреждении частного дома в Балашихе после падения обломков беспилотника.

