Воробьев: обломки БПЛА упали на частный дом в Балашихе, никто не пострадал

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Обломки БПЛА упали на частный дом в Балашихе, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что система ПВО сбила беспилотник в микрорайоне Кучино около 21:00. По его данным, люди, находившиеся в доме, успели эвакуироваться.

Воробьев заверил, что власти помогут с восстановлением дома.

"Жители Балашихи могли слышать хлопки – прошу сохранять спокойствие, все службы работают на месте", – написал он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны РФ уничтожили малоразмерный воздушный шар в Московской области.

Кроме того, вечером 27 мая самолетам, которые находились на эшелонах в северо-востоке от Москвы, пришлось изменить курсы взлетов и посадки. СМИ писали, что аэропорты московского авиационного узла работают штатно, а изменения не должны сильно повлиять на прибытие рейсов.