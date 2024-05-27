Воздушное движение изменено на северо-востоке от Москвы

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Самолеты, которые находятся на эшелонах в северо-востоке от Москвы, изменили курсы взлетов и посадки в столичные аэропорты вечером 27 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Собеседник агентства отметил, что аэропорты московского авиационного узла работают штатно. Он уточнил, что это изменение не сильно скажется на прибытии рейсов.

До этого международный аэропорт Волгограда прекратил прием и отправку рейсов 15 мая в период с 18:49 до 19:59 по московскому времени. С 20:00 по московскому времени аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.

Ранее в аэропортах Казани и Нижнекамска для обеспечения безопасности полетов вводили временные ограничения. Их сняли спустя время. В Росавиации подчеркнули, что в Казани в период временных ограничений два самолета ушли на запасные аэродромы, а в Нижнекамске – один.