27 мая, 21:37Происшествия
Система ПВО уничтожила малоразмерный воздушный шар в Московской области
Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
Силы противовоздушной обороны РФ уничтожили малоразмерный воздушный шар в Московской области. Министерство обороны России рассказало о случившемся в своем официальном телеграм-канале.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел примерно в 21:00.
Вечером в понедельник, 27 мая, самолетам, которые находились на эшелонах в северо-востоке от Москвы, пришлось изменить курсы взлетов и посадки.
СМИ писали, что аэропорты московского авиационного узла работают штатно и изменения не должны сильно повлиять на прибытие рейсов.