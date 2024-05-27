Система ПВО уничтожила малоразмерный воздушный шар в Московской области

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Силы противовоздушной обороны РФ уничтожили малоразмерный воздушный шар в Московской области. Министерство обороны России рассказало о случившемся в своем официальном телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел примерно в 21:00.

Вечером в понедельник, 27 мая, самолетам, которые находились на эшелонах в северо-востоке от Москвы, пришлось изменить курсы взлетов и посадки.

СМИ писали, что аэропорты московского авиационного узла работают штатно и изменения не должны сильно повлиять на прибытие рейсов.