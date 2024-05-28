СК РФ проведет расследование падения БПЛА в Балашихе

Фото: телеграм-канал "Первый Московский"

Следственный комитет РФ проведет расследование падения украинского беспилотника в Балашихе. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу СК.

Следователи установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц дадут правовую оценку, уточнили в комитете.

Ранее министерство обороны России сообщило, что силы ПВО РФ уничтожили малоразмерный воздушный шар в Подмосковье. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, обломки беспилотника повредили частный дом в Балашихе в результате падения.

Позднее стало известно, что двое мужчин получили травмы из-за падения обломков БПЛА. Глава городского округа Балашиха Сергей Юров пообещал, что им будет оказана вся необходимая помощь по восстановлению дома.



