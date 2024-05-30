Песков: Кремль не видит опасности для турпотока на Кубань из-за обстрелов ВСУ

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В Кремле не видят опасности для туристического потока в Краснодарский край на фоне обстрелов со стороны Украины, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что турпоток на Кубань сейчас весьма высокий, и он уже начался.

"Там и в целом он круглогодично достаточно высокий. Сейчас мы такой опасности не видим", – заключил Песков.

Ранее сообщалось, что почти 70% россиян в июне планируют отдыхать внутри страны, 25% приобрели билеты в Сочи. При этом средняя продолжительность пребывания в Сочи составит 11 дней, а стоимость билетов в обе стороны из Москвы превысила 10,8 тысячи рублей, из Санкт-Петербурга – 16,6 тысячи рублей.

Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян заявил, что Крым станет самым доступным направлением для отдыха на Черном море в 2024 году. Разница в стоимости с Сочи достигнет около 40%. Отель, который в Сочи может стоить 10 тысяч рублей, в Крыму будет стоить около 6 тысяч рублей, сообщил Мкртчян.

