Вице-президент АТА: Крым будет самым дешевым курортом Черного моря в 2024 году

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Самым доступным направлением для отдыха на Черном море в 2024 году станет Крым. Разница в стоимости с Сочи достигает около 40%, заявил в эфире радио КП вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян.

Он рассказал, что Сочи по-прежнему остается самым дорогим российским курортом. Дороговизна отдыха там обусловлена во многом сложностями с авиасообщением, указал Мкртчян.

По его словам, в Сочи сейчас находится единственный работающий аэропорт на всем побережье. Все сочинские отельеры понимают, что люди из дальних регионов России никак не могут поездом попасть ни в Крым, ни в Анапу, ни в Геленджик, потому в Сочи цены примерно на 25–30% выше, объяснил эксперт.

Однако крымские курорты стали доступнее. Отель, который в Сочи может стоить 10 тысяч рублей, в Крыму будет стоить "от силы шесть тысяч", сообщил Мкртчян.

В заключение он уточнил, что цена отдыха в разные месяцы сезона может значительно отличаться. Так, дороже всего отпуск обойдется в июле и августе, сэкономить можно в мае, июне, сентябре и октябре, прокомментировал вице-президент АТА России.

Ранее депутаты Госдумы направили в Минэкономразвития предложения по совершенствованию туристической сферы и созданию благоприятных условий как для отрасли, так и для семей с детьми. Вице-спикер ГД Анна Кузнецова считает необходимым создать в стране постоянные условия для многодетных семей, а не разовые акции. Решить проблему можно при помощи государственных программ, добавила она.