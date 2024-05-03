Депутат Кузнецова: в ГД предложили создать постоянные условия для отдыха многодетных семей

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Депутаты Госдумы направили в Минэкономразвития предложения по совершенствованию туристической сферы и созданию благоприятных условий как для отрасли, так и для семей с детьми. Об этом сообщила вице-спикер ГД Анна Кузнецова.

В своем телеграм-канале она уточнила, что в министерство также были направлены предложения по совершенствованию критериев эффективности туристической сферы. Депутаты надеются, что инициативы будут поддержаны или предложены другие системные решения, подчеркнула она.

По словам Кузнецовой, в России необходимо создать постоянные условия для многодетных семей, а не разовые акции. Решить проблему можно с помощью госпрограмм, уверена она.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила законодательно сформировать понятие "семейный туризм", а также разработать рекомендованные маршруты семейного отдыха для создания инфраструктуры отдыха семей с детьми.

