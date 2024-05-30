Глава ВГА Ганчев: войска РФ освободили около половины города Волчанска Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные взяли под контроль около половины территории города Волчанска в Харьковской области. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, сообщает ТАСС.

Он также обратил внимание, что формирования Вооруженных сил Украины не оставляют попыток контратаковать.

Кроме того, Ганчев рассказал, что военные РФ заняли на территории села Липцы господствующие высоты. Такие позиции позволят российским формированиям наносить удары по резервам ВСУ.

"Самые жаркие события происходят в Волчанске и в направлении поселка Липцы, где наши подразделения заняли наиболее господствующие высоты, чтобы можно было наносить огневое поражение как раз именно по тем силам, которые подходят на помощь украинским вооруженным формированиям", – отметил глава ВГА.

Ранее сообщалось, что войска российской армии уничтожили склад украинских военных, который находился в торговом центре "Эпицентр" в Харькове. По объекту был нанесен ракетный удар. Командование ВСУ вновь предприняло попытку применить тактику "живого щита", подвергнув опасности мирных жителей.

