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Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд оговорилась и назвала Харьков российским городом. Об этом сообщается ABC News.

В интервью телеканалу она подчеркнула, что РФ якобы допускает эскалацию украинского конфликта атакуя "второй российский город Харьков, который уже не находится на линии фронта".

Она уточнила, что считает правильным позволить Киеву атаковать российские военные базы.

Ранее стало известно, что в этом же интервью Нуланд предупреждала, что тренировочные базы с инструкторами НАТО станут целями для РФ в том случае, если их разместят на территории украинского государства. Поэтому она призвала использовать базы на территории других союзников.

