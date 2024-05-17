Британский депутат Хэмильтон: РФ может ответить на поставки Storm Shadow Украине

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Депутат британского парламента Фабиан Хэмильтон обеспокоился риском возможного ответа РФ на поставки ракет большой дальности Storm Shadow Украине и попросил министерство обороны страны дать оценку потенциальным последствиям этого решения. Об этом сообщает RT.

"Запрос направлен с целью узнать у министра обороны, как он оценивает потенциальные последствия своей политики в связи с угрозами военного ответа России", – говорится в документе.

Члену парламента ответил министр по делам Европы Лео Дохерти. По его словам, Лондон предоставил Киеву такое вооружение, чтобы ВСУ смогли "лучше защищаться" и "восстановили суверенитет". При этом Дохерти заявил, что это стало ответом на якобы "продолжающуюся жестокость России".

Ранее британские СМИ со ссылкой на украинских чиновников рассказали, что Украина может попробовать разрушить Крымский мост. По словам собеседников изданий, это может произойти до конца июля 2024 года. Для подрыва опор, по словам журналистов, могут быть использованы безэкипажные катера, а для самого удара – от 20 до 40 ракет Storm Shadow.

